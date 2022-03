Bitter! Harter Kampf der Eisbären blieb unbelohnt

In einem hart umkämpften Spiel gerieten die Eisbären - im zweiten Spiel der AHL-Viertelfinalserie (best of five) - im ersten Drittel in Rückstand. Häußle stellte auf 1:0 für die Gäste. Im zweiten Abschnitt kamen die Zeller mit mehr Druck aus der Kabine. Bär und Huber drehten sehenswert die Partie. Auch auf die zwei Tore der Lustenauer (Torschützen: Wilfan und Giftopoulos) im Schlussdrittel hatten die Pinzgauer die passende Antwort: Neubauer glich kurz vor Schluss aus und bescherte den Pinzgauern im ersten Play-off-Heimspiel seit sechs Jahren gleich eine Verlängerung.