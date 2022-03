Küchenbrand: Katze erstickte hilflos in Wohnung

Dichter Rauch war aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Voitsberg ins Freie gequollen. Bei Eintreffen der FF Voitsberg stellte der Einsatzleiter fest, dass die Wohnung sehr stark verraucht, das Feuer selbst aber schon erloschen war. Nachlöscharbeiten in der stark in Mitleidenschaft betroffenen Küche wurden mit der Polylöschanlage durchgeführt.