„Brennweite“: Die Zeit der scheinbaren Wunder

Ein neuer Messias und seine perfiden Pläne

Ein Blinder kann auf einmal sehen, ein Terroranschlag wird verhindert und eine Prophezeiung erschüttert das ganze Land. Verantwortlich dafür ist ein Mönch aus einem Kloster in Tirol, der aus dem Nichts kam, ein Pater, so menschlich, so unscheinbar und so bescheiden. Kein Wunder, dass die Menschen an ihn glauben und einen neuen, greifbaren Messias in ihm sehen. Nur Pressefotograf David Bronski und seine Kollegin, die Journalistin Svenja Spielmann, zweifeln. Sie machen sich auf die Suche nach der Wahrheit und decken den ungeheuren Plan eines Wahnsinnigen auf.