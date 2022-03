„Telefon-Securitys“ sorgen für sicheren Heimweg

Nach einer coronabedingten Pause ist die Hotline nun wieder an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen von 22 bis 3 Uhr in Betrieb. Am anderen Ende der Leitung sitzen speziell ausgebildete Ordnungswächter der Stadt Graz, die im Zuge einer Kooperation das Service auch für Amstetten und Wiener Neustadt anbieten. „Es schreckt Angreifer ab, wenn man telefoniert“, weiß der Grazer Sicherheitsmanager Gilbert Sandner.