Feuer und Flamme für seine Nächsten

Der gelernte Kfz-Mechaniker und -Elektriker ist seit 18 Jahren für die Berufsfeuerwehr Wien tätig. Auch in seiner Freizeit ist er in Uniform unterwegs, allerdings mit dem Logo der FF Stetten darauf. Seit 2021 ist der liebevolle Vater einer Tochter, dort auch als stellvertretender Kommandant für seine Kameraden da. „Er ist sicher kein Schmeichler, aber genau das schätzen viele an ihm. Bei ihm weiß man immer, woran man ist“, sagt Ehefrau Karin über die offene und kontaktfreudige Art ihres Poldis.