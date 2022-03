Ukrainische Kinder können gratis tanzen

Gratis tanzen in den Niederlassungen der Ballettschule

Beate Stibig-Nikkanen, Gründerin und Direktorin der Tiroler Ballettschule, kann ihr Entsetzen und ihre Betroffenheit kaum artikulieren, so sehr wühlt die feinsinnige Dame und Künstlerin das Geschehen in dem Land, in welchem auch sie viele Menschen kennt, auf. „Wir haben in Tirol Niederlassungen in St. Johann, Kufstein, Wörgl, Westendorf, Kössen und Wattens. Diese Dependancen stehen allen Kindern, die mit ihren Angehörigen dem Unvorstellbaren entkommen konnten und nun in Tirol in Sicherheit gestrandet sind, offen“, sagt Stibig-Nikkanen zur „Tiroler Krone“.