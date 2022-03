Giftanschlag auf britisches Generalkonsulat

Lange Gefängnisstrafe wegen Spionage

Assange sitzt seit über zweieinhalb Jahren in London in Haft. Die USA fordern seine Auslieferung. Dort droht dem 50-Jährigen unter anderem wegen des Vorwurfs der Spionage eine lange Gefängnisstrafe. Kürzlich ging die gerichtliche Auseinandersetzung um die mögliche Auslieferung in eine neue Runde.