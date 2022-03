Noch nie gab‘s in Salzburg so viele Neuinfektionen

Gruber-Juhasz: „... damit die Zahlen nicht ins Unendliche steigen“

Etwas höher als zuletzt lag am Mittwoch auch die Zahl der an Corona erkrankten Spitalpatienten. Am Morgen befanden sich 112 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, davon 7 auf der Intensivstation. Unterdessen forderte Landessanitätsdirektorin Petra Gruber-Juhasz im Gespräch mit dem „ORF Salzburg“, die Leute an verlässliche Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel die FFP2-Maske, Händewaschen und Abstandhalten zu erinnern. „Wichtig wäre es aus meiner Sicht schon, damit die Zahlen nicht ins Unendliche steigen.“