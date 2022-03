LIVE ab 18.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 gegen Dortmund

Vereinsrekord

In den vier Gastspielen der Rückrunde holte der BVB zehn Punkte. Siegen die Borussen in Mainz, dann sind sie wieder das auswärtsstärkste Team des Jahres 2022. Aber Vorsicht! Mainz hat die vergangenen fünf Heimspiele in der Bundesliga alle gewonnen. Mit sechs Heimsiegen in Folge würde der FSV einen neuen Vereinsrekord in der Bundesliga aufstellen.