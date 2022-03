Genaue Anforderungen: Osttirol sucht Krisenhelfer

Das Kriseninterventionsteam (KIT) unterstützt Menschen nach traumatischen Unfällen oder Ereignissen direkt an Ort und Stelle in der Akutphase. In Osttirol ist man auf der Suche nach neuen Helfern, die bei dieser Art von Notfällen das 15-köpfige Team unterstützen. Künftige Mitarbeiter müssen dem Anforderungsprofil entsprechen. Der nächste Ausbildungslehrgang startet im Oktober.