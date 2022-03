Ortungssystem überführt Autodieb in Salzburg

Am Montag um 6 Uhr in der Früh hat ein Niederösterreicher (32) in einem Autohaus in St. Pölten die Schlüssel eines Autos aus einer Schlüsselbox entwendet und anschließend das Fahrzeug gestohlen. Im Salzburger Wiestal war schließlich Schluss für den Autodieb. Dank des Ortungssystem im Wagen konnte die Polizei genau den Standort des Fahrzeuges bestimmen.