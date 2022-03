Reihenhaus in Brand: Babys und Kind gerettet

Ein Reihenhaus in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein ist in der Nacht auf Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer breitete sich von der Fassade bis zur Verschalung des Dachstuhls aus. Eine Familie mit zwei Säuglingen und einem sechsjährigen Mädchen konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.