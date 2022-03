Brasiliens Ex-Verbandschef bleibt weiter gesperrt

Del Nero gehörte auch dem damaligen Exekutivkomitee der FIFA an, als er im Mai 2015 aus der Schweiz floh, nachdem Fußball-Funktionäre bei Razzien in Luxushotels in Zürich verhaftet worden waren. Sechs Monate später wurde er offiziell von einem US-Gericht angeklagt, trat von seinem FIFA-Posten zurück und hält sich seitdem in Brasilien auf, das kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat.