Amputiert: Ex-PSG-Stürmer verlor sein rechtes Bein

2005 beendete Rodriguez seine Karriere - sie war übersät gewesen von anhaltenden Problemen im Knöchel. Immer wieder entzündete er sich. 17 Jahre später jetzt die Ultima Ratio: Ärzte mussten, um noch Schlimmeres zu verhindern, das rechte Bein abnehmen. In einem offiziellen Statement der „Union Nationale des Footballeurs Professionels“ ist von „Spätfolgen“ seiner Kicker-Karriere die Rede. Rodriguez‘ Ex-Klub meldete sich via Twitter zu Wort und schickte ihm und seiner Familie „viel Kraft in dieser schwierigen Zeit“.