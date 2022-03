„Nach Schweinspartie tut Erfolgserlebnis gut“

Geglückter Start in die Meisterrunde für die Salzburger! Die Bullen bezwangen im Schlagerspiel Sturm daheim knapp mit 1:0. Den Dreier musste sich der Meister aber hart erarbeiten, die Grazer waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. „Wir haben die Räume, die wir bekommen haben, nicht effektiv bespielt“, haderte Trainer Matthias Jaissle zunächst mit der Leistung seiner Truppe. Nach der Pause fingen sich die Mozartstädter, Wöber erzielte in Folge eines Eckballs das Siegtor per Kopf. Beim 1:7-Debakel am Dienstag in München war ausgerechnet der 24-Jährige völlig neben der Spur und mit zwei verursachten Elfmetern die tragische Figur. Umso größer war gestern die Freude beim Innenverteidiger. „Nach dieser Schweinspartie tut ein Erfolgserlebnis natürlich gut. Das Tor gibt mir einen Schub“, jubelte Wöber.