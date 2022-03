Barcelona nach 4:0 vs. Osasuna weiter am Vormarsch

Der FC Barcelona hat seinen Erfolgslauf in der spanischen Fußball-Liga am Sonntag fortgesetzt! Die Katalanen landeten mit einem ungefährdeten 4:0 (3:0) daheim gegen Osasuna den vierten Sieg in Serie und verbesserten sich auf Rang drei. Der Rückstand auf den zweitplatzierten FC Sevilla beträgt bei einem Spiel weniger nur noch fünf Punkte.