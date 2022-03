Wenn sich ein Kind einen Rollstuhl wünscht. . .

Arthrogryposis multiplex, Skoliose, Hüftluxation, Kniekontraktur - Verenas Liste mit Diagnosen ist lang. Schon als Baby musste ihr kleiner Körper in Schienen gelegt werden, bis sie zehn Jahre alt war, konnte sie nur über eine Sonde ernährt werden; heute kann sie nur Flüssiges essen. Grauer Star, grüner Star - all das hat der Jugendlichen schon 19 Eingriffe eingebracht. Das Schlimmste: Sie hat eine Fehlstellung der Knochen und Gelenke. Alles biegt sich, vereinfacht gesagt, in die falschen Richtungen.