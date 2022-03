Corona-Erkrankungsfälle bleiben auf Rekordniveau

Nach vier Tagen in Folge, in denen die Erkrankungen in Oberösterreich über 8.300 lagen, sind am Sonntag 6.230 neue Fälle gemeldet worden. Zwar liegt der Wert unter den Zahlen im Vergleich der Vortage, zeichnet sich dennoch als höchster Wochenendwert seit Jahresbeginn aus. Allein am Samstag kamen 34 Menschen ins Spital, zwei mussten auf Intensivstationen verlegt werden. Der oö. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser appellierte eindringlich, die FFP2-Maske weiterhin zu tragen.