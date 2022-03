Trauriger Sonntagsrekord: 38.060 Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 38.060 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Noch nie zuvor seit Beginn der Pandemie wurden an einem Sonntag so viele neue Fälle registriert. Vor einer Woche waren es noch 28.463. Im aktuellen Vergleichszeitraum starben 27 weitere Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren. Auf den Normalstationen der Krankenhäuser kamen 37 Patienten hinzu, auf den Intensivstationen wurden sechs weitere Patienten aufgenommen.