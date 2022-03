Sekundenschlaf: Auto stürzt auf Radfahrer-Brücke

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Sonntag in Längenfeld im Tiroler Ötztal: Weil er am Steuer einschlief, geriet ein Einheimischer (18) mit dem Auto auf der Steinbrücke der B186 auf die Gegenfahrbahn. Nach einer Kollision mit der Leitschiene stürzte der Pkw auf eine Radfahrer-Brücke ab. Der Tiroler wurde schwer verletzt.