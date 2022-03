Ein Olympionike startet bald als Mechaniker durch

Zwar ging der Traum von den dritten Winterspielen 2022 nicht Erfüllung (Klapfer schaffte es nicht in den Olympia-Kader nach Peking). Das Karriereende ist aber beschlossene Sache. „Diese Woche das letzte Mal die Reisetasche zu packen und zu wissen, dass es am Sonntag vorbei ist, war schon sehr emotional!“ Am Sonntag in Schonach, dort wo der Eisenerzer 2015 seinen einzigen Weltcupsieg feierte, wird der 36-Jährige ein letztes Mal starten. Danach seinen Abschied verkünden.