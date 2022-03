Dornbirn feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Der FC Dornbirn hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Liga den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Die Vorarlberger setzten sich am Samstag im vorletzten Spiel der 20. Runde dank Toren von Patrik Mijic (21./Elfmeter) und Stefan Wächter (70.) gegen den SV Horn mit 2:1 durch und zogen von Rang 14 nicht nur an den Niederösterreichern, sondern auch an den Young Violets vorbei auf Platz zwölf.