Rolando Villazón mit Liebe, Kunst und Guacamole

An Ausdruck hat es Rolando Villazón ja noch nie gemangelt. Dieser mexikanische Katalysator der Freude hätte immer schon mit Innigkeit aus dem Telefonbuch Guadalajaras vorsingen können und man wäre ihm zustimmend an den Lippen gehangen. Insofern steht ihm die kleinere Liedform auch gut: Hier destilliert der Mexikaner seine Gefühlsessenz in kleine Miniaturen und lässt sie in für alle einsehbare Gefäße tropfen. Hier, mein Herz!