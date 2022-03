Mehr Flüchtlinge erwartet: Land sucht Quartiere

„Wir wollen so viele geflüchtete Menschen wie möglich in kleinen Quartieren verteilt über die ganze Steiermark unterbringen“, so die Botschaft der Soziallandesrätin Doris Kampus in einer Aussendung am Samstag. Auch wenn derzeit ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden seien, appelliert sie an die Steirer, sich zu melden, um Ukraine-Flüchltinge unterzubringen.