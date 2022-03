Paar ließ Kind (3) allein in Wohnung zurück

Kurz vor 5.30 Uhr wurden Polizisten vor ein Lokal am Hauptplatz in Trofaiach gerufen, wo ein schwer verletzter Mann lag. Der 48-Jährige aus dem Bezirk Leoben gab an, dass er von einem Paar grundlos zusammengeschlagen worden sei. Dabei sei auch mit dem Fuß gegen seinen Kopf getreten worden. Der 48-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an Bein und Kopf ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, eingeliefert. Dort musste er stationär aufgenommen werden.