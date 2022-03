Duo übernimmt Salzburger Traditionscafé Schweiger

Am Fußballplatz tanzen die Spieler nach seiner Pfeife, in seinem Lokal geht er es deutlich ruhiger an. Der Salzburger Schiedsrichter Arnes Talic hat zusammen mit Dino Kaljikovic das „Café Schweiger“ übernommen. Der Traditionsbetrieb heißt jetzt „Amici“. Eis gibt es immer noch – aber auch Pizzen und Cocktails. . .