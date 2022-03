Mit Kniff will „goldener“ Hämmerle nächsten Sieg

Du hast dreimal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen, bist aktuell Zweiter. Also heißt es volle Attacke, oder?

Beim ersten Mal ist es schon etwas anderes, als wenn du es dann zum vierten Mal schaffst. Natürlich ist es ein Ziel, das ich erreichen will, weil das ist nicht so leicht zu wiederholen. Deswegen werde ich aber nicht viel Schlaf verlieren und ich versuche, mir keinen Druck zu machen. Da spielen viele Faktoren mit. Mit Olympia ist es nicht gleichzustellen.