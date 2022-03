Auf der Straße abgelenkt: Tote und Verletzte!

Verkehrs-Landesrat Anton Lang wiederum betont: „Unser Ziel ist es, durch Bewusstseinsbildung auf die Gefahren durch Ablenkung aufmerksam zu machen und damit diese meist vermeidbaren Unfälle in Zukunft zu reduzieren.“ Auch auf der Kinderklinik des LKH Graz wird diese Problematik deutlich, die Zahlen der kleinen Patienten nach Unfällen durch Ablenkung hat sich binnen drei Jahren verdoppelt. „Die Dunkelziffer ist aber deutlich höher“, betont Vorstand Holger Till. Detail am Rande: 13-mal war bei kleinen Patienten das Handy Ursache für Schmerzen in den Fingern oder Sehnenscheidenentzündungen aufgrund exzessiver Verwendung.