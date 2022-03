Große Trauer um Dieter Strenitz

Dieter Strenitz absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Grazer Karl-Franzens-Universität. Anschließend begann er für das Magistrat der Stadt Graz zu arbeiten. Seine politische Karriere begann mit dem Einzug in den steirischen Landtag am 6. April 1970. Er war dort zunächst vor allem im Finanzausschuss tätig. Am 24. November 1987 rückte Strenitz für Gerhard Heidinger in die Landesregierung auf. Wie dieser war er dort für das Gesundheitswesen zuständig. Strenitz gehörte der Landesregierung bis zum 12. Jänner 1996 an. Unmittelbar danach wurde er zum stellvertretenden Landtagspräsidenten gewählt. Dieses Amt hatte Strenitz bis zum 7. November 2000 inne. Anschließend zog er sich aus der aktiven Politik zurück. Strenitz engagierte sich danach weiterhin im gesellschaftspolitischen Bereich. So gehörte er 2017 zu den Unterzeichnern eines offenen Briefs an Sebastianz Kurz. Darin wurde dieser für die geplante Kürzung der Entwicklungszusammenarbeit kritisiert.