TikTok-Star Sam Ryder singt für Großbritannien

Ryder war Mitglied in einigen unbeachteten Bands gewesen und hatte mehrere Jahre auf Hochzeiten gesungen, bevor er ab 2020 mit Coverversionen auf Tiktok und Youtube für Aufsehen sorgte. Dann fragte ihn die BBC, ob er sein Land in Turin vertreten wolle. „Keine leichte Entscheidung“, gab er zu. Denn in den vergangenen Jahren schnitt Großbritannien beim ESC selten gut ab und wurde im Vorjahr mit null Punkten Letzter. Doch Ryder wollte sich davon nicht abschrecken lassen: „Ich kann nicht zulassen, dass meine Angst verhindert, dass ich an etwas teilnehme und etwas erlebe, was ich liebe.“