William spricht mit Kindern über Krieg in Ukraine

Kinder fragen William und Kate über Krieg in Ukraine aus

Auch ihre Kinder George (8), Charlotte (6) und Louis (3) lässt der Krieg in der Ukraine nicht kalt, verriet Prinz William zudem. „Sie sind nach Hause gekommen und wollten alles darüber wissen. Offensichtlich reden sie mit ihren Freunden in der Schule darüber“, erzählte der Zweite in der Thronfolge. Er habe mit seinen Kindern dann darüber gesprochen und versucht, die Worte „sorgfältig“ zu wählen, „um ihnen zu erklären, was vor sich geht“.