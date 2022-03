Natur im Garten: Aktionsjahr für unsere Bäume

„Tree Run“ folgt „Bee Run“

Darum wird es heuer in Anlehnung an den erfolgreichen „Bee Run“, bei dem im vergangenen Jahr für jeden absolvierten Kilometer ein Quadratmeter Blühwiese gesät wurde, ein weiterer Wohltätigkeitslauf stattfinden. Am 26. März geht dieser „Tree Run“ bereits über die Bühne, und weil Bäume nun einmal größer – und damit schwerer zu pflanzen – sind als Blumen, werden diesmal nicht Kilometer, sondern Mitläufer gezählt. Gespendet wird trotzdem: „Für jeden Teilnehmer wird in unseren Gemeinden ein neuer Baum gesetzt“, betont der Landesrat.