Radfahrerin verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die 29-jährige Grazerin fuhr gegen 8.40 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Merangasse in Richtung Kreuzungsbereich Elisabethstraße. In der Absicht den Kreuzungsbereich in gerader Richtung zu überqueren, kam es zu einer Kollision mit einem Klein-Lkw. Laut den Angaben des slowenischen Lkw-Fahrers fuhr dieser ebenfalls von der Merangasse kommend nach rechts in die Elisabethstraße ein. Er hätte die Radfahrerin dabei aber nicht wahrgenommen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde im LKH Graz ambulant behandelt. Um den genauen Sachverhalt zu klären, bittet die Verkehrsinspektion I nun um Zeugenhinweise, +43-59-133-65-4110.