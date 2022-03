Liverpools Klopp: „Es war ein bisschen Slapstick!“

Die „Reds“ hatten gegen Inter unter anderem drei Stangentreffer zu verzeichnen, zwei durch ihren Stürmerstar Mohamed Salah. Auch eine halbe Stunde in Überzahl - Alexis Sanchez hatte Gelb-Rot gesehen - verhalf den Engländern nicht zum Torerfolg. „Es ist nicht so, dass ich überglücklich bin. Aber ich bin froh, dass wir da durch sind. Über beide Spiele gesehen haben wir es uns verdient“, sagte Klopp nach dem Spiel. Die vergebenen Tormöglichkeiten seiner Elf lagen dem 54-jährigen Trainer aber noch schwer im Magen. „Es war ein bisschen Slapstick, wie wir die Chancen verpasst haben“, so Klopp.