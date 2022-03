Wrack der Endurance in 3000 Metern Tiefe entdeckt

Eine Expedition fand das Schiff - eines von zwei Schiffen der Imperial Trans-Antarctic Expedition (auch bekannt als Endurance-Expedition), die unter der Leitung des britischen Polarforschers Ernest Shackleton stand -, am 5. März in 3008 Metern Tiefe, rund 7,7 Kilometer von der aufgezeichneten Position entfernt am Grund des Meeres.