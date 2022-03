Prominente Namen streben die UEFA-Pro-Lizenz an

Maria Wolf strebt als zweite Österreicherin nach ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann die höchste Trainerausbildung im Fußball an. Wolf, Co-Trainerin von Austria Wien, ist die einzige Frau unter 21 Teilnehmern am UEFA-Pro-Diplom 2022/23, gab der ÖFB am Mittwoch bekannt.