Neuer Vertrag für Dortmund-Knipser Erling Haaland?

Der Vertrag zwischen dem Norweger und dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller lief allerdings zu Jahresbeginn aus. Nun will die deutsche Marke den Youngster als neues Werbegesicht gewinnen. Schon am Anfang Februar hatte die „Bild“ enthüllt, dass sich Haaland und Adidas-Vertreter in Herzogenaurach, dem Sitz des Sportartikelherstellers, getroffen hatten, um den Ex-Bullen zu überzeugen. Dazu sollen extra Zinedine Zidane sowie Haaland-Idol Michu eingeflogen worden sein.