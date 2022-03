Die Eisbären holen sich die Serienführung

Was für ein Auftakt! Die Zeller gewannen Spiel eins der AHL-Pre-Play-offs bei den RB Juniors mit 6:5. Den besseren Start hatten aber die Mozartstädter: Wimmer sorgte nach 33 Sekunden bereits für die frühe Führung. Bevor der Jungbulle zum zweiten Mal traf, sorgte Putnik für den zwischenzeitlichen Ausgleich. In Drittel zwei übernahmen die Pinzgauer das Ruder, wurden aggressiver. Putnik traf ebenfalls zum zweiten Mal - 2:2! In weiterer Folge drückten Ban und Co. auf das 3:2, das machte aber Thomas Heigl auf der anderen Seite.