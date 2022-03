Bürgermeister-Stichwahl nun fix in 27 Gemeinden

In 31 Tiroler Gemeinden konnte bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 27. Februar kein Kandidat eine absolute Mehrheit an Stimmen erreichen. Die zwei stimmenstärksten Dorfchefkandidaten in diesen Gemeinden können sich entsprechend zu einer engeren Wahl stellen, welche am 13. März stattfindet. Bis Dienstag 17 Uhr hatten die Kanditaten die Möglichkeit, sich von dieser Wahl zurückzuziehen. Geschehen ist dies in den Gemeinden Nassereith, Völs, Wattens und Wörgl. Hier findet keine Stichwahl statt.