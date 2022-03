Steirischer Anlagebauer Andritz mit Rekordgewinn

Der Profit kletterte um 57,9% auf 321,6 Mio. €, der Auftragsstand stieg um mehr als ein Fünftel auf über acht Milliarden €. Das freut die Aktionäre, denn Andritz will so viel Dividende ausschütten wie noch nie - pro Aktie soll es 1,65 € geben. Am meisten profitiert davon Top-Manager Leitner selbst, denn der gebürtige Grazer hält 31,5% der Andritz-Anteile.