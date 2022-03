„Für mich ist es Pflicht, den Menschen zu helfen“

In kurzer Zeit große Hilfe auf die Beine gestellt

Die seit 20 Jahren in Tirol lebende und arbeitende Juristin Anastasiya erwartete in diesen Tagen noch zwei weitere Familien aus Charkiv. „In einem kurzen Moment der Verzweiflung, ob ich auch wirklich allen helfen kann, rief ich eine Kufsteiner Freundin an. Diese mobilisierte in zwei Tagen über ihren Freundeskreis schier unvorstellbare Hilfe“, sagt die Kufsteinerin mit ukrainischen Wurzel, um dann weiter auszuführen: „Wir bekamen in einem ersten Schwung Matratzen sowie Bettwäsche und konnten somit die notwendigen Schlafplätze bei uns einrichten.“