Die heißesten Promi-Looks der Pariser Fashion Week

Rihanna nur in Dessous bei Dior

Auch Rihanna schaffte es in der Modemetropole, die Fashion Shows fast zur Nebensache werden zu lassen. Mal kam sie nur in Dessous zur Schau von Dior, ein anderes Mal verhüllte sie ihren mittlerweile recht stattlichen Babybauch in einem türkisen Jumpsuit nur spärlich unter einem großen Cut-out.