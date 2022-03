Fanskandal: Andi Herzogs Courage vertrieb den Mob

Die Fans sind zurück in den Stadien, feine Sache, wären da nicht Schattengewächse wie jene, die in der Südstadt randalierten. „Zehn Trottel, die zum Admira-Sektor stürmen, verderben alles. Zum Genieren“, meinten Austria-Fans via Facebook. „Eine Sauerei und Gemeinheit, wir verurteilen es auf das Äußerste, ich muss mich dafür entschuldigen“, ergänzte Sportchef Manuel Ortlechner.