Seekirchen investiert in seine Kinder

Knapp 1500 Schüler gehen in Seekirchen in die Schule – nimmt man die Musikschule „Musikum“ noch in die Rechnung mit auf, sind es sogar 1800. Seekirchen ist also mit Volksschule, Neuer Mittelschule, Gymnasium und Musikschule ein echter Schul-Ort. Genau deswegen wird nun auch so kräftig investiert. „Unsere Vorhaben sind in drei Bauabschnitte unterteilt“, sagt der Bürgermeister. Der erste Bauabschnitt betrifft die Volksschule, sie wird im großen Stil umgebaut – das wird etwa zwei Jahre dauern. Im zweiten Bauabschnitt will sich die Gemeinde dann dem Neubau der Neuen Mittelschule widmen. „Wir werden hier Ende des Jahres die Vergabe planen und hoffen, dass wir im Sommer 2023 mit dem Bau beginnen können“, sagt Pieringer. Zwei Jahre später soll dann der dritte Bauabschnitt folgen – nämlich der neue Kindergarten.