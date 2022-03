Russ gefeuert! Jetzt kommt der Feuerwehrmann

Ab sofort übernimmt daher Klaus Schmidt den Cheftrainersessel in der Oststeiermark. Der 54-jährige Steirer unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023 und leitet am Dienstag bereits das Mannschaftstraining. Schmidt rettete letzte Saison die Admira vor dem Abstieg, musste dann aber trotzdem gehen. „Ich bin sehr stolz, Trainer vom TSV Hartberg zu sein. Hartberg ist ein Verein, der sich in der Bundesliga super etabliert hat. Ich freue mich ein Teil davon zu sein und möchte den Klub, gemeinsam mit den Verantwortlichen, weiterentwickeln und einen Schritt nach vorne machen!“, so Schmidt in einer ersten Aussendung.