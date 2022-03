Ein Kommen und Gehen in Osttirols Bevölkerung

Leichter Zuwachs im Bezirk

Nach Erhebungen des Landes war Nußdorf-Debant auch die Gemeinde in Osttirol mit dem größten Bevölkerungszuwachs 2020. 43 neue Bewohner verzeichnete man in diesem Zeitraum, dahinter folgen Lienz (30) und Gaimberg (24). In Dölsach sank die Einwohnerzahl am deutlichsten (21). Insgesamt wuchs Osttirols Bevölkerung um 76 und liegt bei 48.814.