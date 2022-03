Gewaltige Schrecksekunde beim Mixed-Teambewerb

Viertelfinale zwischen Kanada und Italien: Die Italienerin Beatrice Sola erwischt auf dem blauen Kurs gegen die weltcuperprobte Kanadierin Cassidy Gray einen Super-Lauf und liegt in Führung, ehe sie kurz vor dem drittletzten Tor in Schwierigkeiten gerät. Die 18-jährige Sola fädelt ein und kommt zu Sturz. Sie knallt auf die Piste und schlittert in Richtung des roten Kurses.