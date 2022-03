Öffi-Unfälle: 40 Kinder landen im Krankenhaus

Rund 1300 Verletzte gibt es Jahr für Jahr in Österreich nach Unfällen in und mit Bus und Bim. Allein in der Steiermark landen im Schnitt jährlich 40 Kinder nach solchen Vorfällen sogar im Spital. Um die Kleinen auf die Gefahren hin zu sensibilisieren, hat der Verein „Große schützen Kleine“ mit dem Land Steiermark (LH-Stv. Anton Lang) die Kampagne „Trittsicher unterwegs“ vorgestellt.