Mami gibt Stoff: Bei Windeln gibt es keine Wickel

Vermutlich werden sich nur wenige Eltern finden, die Wegwerfwindeln nicht praktisch finden. „Auch wir haben unseren Sohn in den ersten Monaten damit gewickelt“, sagt Delina Dobrowolski, während sie den eineinhalb Jahre jungen Levi auf seinem Bett in Zurndorf in Stoff verpackt. „Doch der Bub hatte sehr empfindliche Haut und reagierte mit einem wunden Po und pickeliger Haut.“ Also begann sich die gebürtige Deutsche, die es 2017 der Liebe wegen ins Burgenland verschlagen hatte, schlau zu machen, was Abhilfe schaffen könnte.