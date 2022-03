Corona: Hälfte der Unternehmerinnen verlor Umsatz

Eigene Unternehmerinnen-Akademie

Darüber hinaus hat die Umfrage aber auch noch weitere interessante Erkenntnisse zu Tage gebracht: So sehen sich etwa nur 51 Prozent der steirischen Unternehmerinnen „gut“ oder „sehr gut“ für die Herausforderungen der Digitalisierung gerüstet. Aus diesem Grund habe man seitens „Frau in der Wirtschaft“ 2020 bereits eine eigene Unternehmerinnen-Akademie ins Leben gerufen, so Lechner. Schließlich geben nicht zuletzt auch in der Umfrage 45 Prozent an, dass hochwertige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten von großer Bedeutung sind. Ein positiver Ausblick: Aktuell schätzen 41 Prozent der steirischen Unternehmerinnen ihre wirtschaftliche Lage „sehr gut“ oder zumindest „eher gut“ ein ­- mit Blick in die Zukunft steigt dieser Wert auf 53 Prozent.